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Назван способ сохранить ясность ума в пожилом возрасте

JАРА: физическая активность помогает мозгу пожилых справляться с напряжением
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Ученые из Бирмингемского университета подтвердили, что физически активные пожилые люди лучше справляются с когнитивными задачами даже в состоянии умственного утомления. Результаты исследования опубликованы в Journal of Aging and Physical Activity (JАРА).

В первом эксперименте участвовали мужчины в возрасте от 52 до 79 лет с низким уровнем физической активности. Испытуемых попросили пройти ряд тестов на оценку внимания, памяти, скорости обработки информации и физических способностей. Как ученые и ожидали, у старших участников (65–79 лет) когнитивные навыки были слабее, чем у мужчин младшей возрастной группы (52–64 года). Особенно ярко такие различия проявлялись, когда участники находились в состоянии умственного утомления.

Во втором исследовании сравнивали пенсионеров в возрасте 66–72 лет. Те, кто вел активный образ жизни, лучше справлялись с заданиями после умственной нагрузки, чем их малоподвижные сверстники.

Ученые подтвердили: с возрастом когнитивные и физические способности снижаются, особенно при низком уровне активности. Однако регулярные занятия спортом могут повысить устойчивость к умственной усталости и улучшить общее самочувствие.

Ведущий автор исследования, профессор Самуэль Ринг, отметил, что пожилым людям полезно практиковать комбинацию умственных и физических упражнений. Такой подход, известный как тренировка выносливости мозга (BET), может помочь сохранить работоспособность и устойчивость к усталости даже в пожилом возрасте.

Тренировка выносливости мозга изначально была разработана для профессиональных атлетов, однако теперь этот план доступен для всех с помощью мобильных приложений. Он включает упражнения на улучшение координации, ловкости и мелкой моторики.

Ранее было найдено вещество, вызывающее потерю памяти при деменции.

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