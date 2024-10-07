Пенсионеры из Подмосковья выиграли золото и серебро на спартакиаде

Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете IX Спартакиады пенсионеров России, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В ведомстве отметили, что члены команды выиграли золото в соревнованиях по плаванию среди женщин и серебро в шахматах.

Как рассказал депутат Московской областной Думы, председатель Союза Пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин, победа команды Подмосковья стала лучшим результатом за все время соревнований.

В отборочных турах приняли участие почти 75 тыс. спортсменов-любителей.

Всероссийская Спартакиада пенсионеров прошла с 30 сентября по 5 октября 2024 года в Кемерово. Соревнования были приурочены к международному Дню пожилых людей.