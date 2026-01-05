В России предложили создать фонд обманутых покупателей «вторички»

В России нужно создать фонд обманутых покупателей жилья на вторичном рынке. Такое мнение высказал вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников в беседе с ТАСС.

«Мы считаем, что возможно создание некоего государственного компенсационного фонда, куда отчисления могли бы быть из госпошлин», — сказал он.

Банников отметил, что в России ежегодно несколько десятков покупателей остаются без квартиры и без возможности получения денег обратно от продавцов. По его мнению, фонд в размере 800 млн рублей мог быть закрыть вопрос с компенсациями при таких случаях.

До этого юрист Денис Мазур посоветовал при покупке недвижимости записать разговор сторон на видео, а также сделать психиатрическое заключение о том, что продавец отдает себе отчет в своих действиях. Рекомендуется также зафиксировать тот факт, что после совершения сделки продавцу есть где жить.

