В NASA заявили о возможной помощи космонавтов РФ в эксплуатации американских систем на МКС

Российские космонавты при необходимости помогут эксплуатировать американские системы на Международной космической станции (МКС), заявил заместитель главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Амит Кшатрия. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на пресс-конференции о досрочном завершении миссии нынешнего экипажа МКС, Кшатрия отметил, что находящиеся на борту станции российские космонавты тесно взаимодействуют с астронавтами из США и составляют отличную единую команду. Поэтому у россиян есть вся необходимая квалификация для эксплуатации американских систем, и их, в случае необходимости, могут попросить оказать помощь при поддержке Центров управления полетами в Хьюстоне или Москве.

9 января стало известно, что миссия Crew-11 досрочно возвращается с МКС из-за болезни астронавта.

Члены экипажа отправились в космос в августе прошлого года. В состав миссии Crew-11 вместе с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым вошли американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.

