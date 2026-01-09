Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В NASA заявили о возможной помощи космонавтов РФ в эксплуатации американских систем на МКС

NASA: российские космонавты помогут с эксплуатацией американских систем на МКС
«Роскосмос»

Российские космонавты при необходимости помогут эксплуатировать американские системы на Международной космической станции (МКС), заявил заместитель главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Амит Кшатрия. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на пресс-конференции о досрочном завершении миссии нынешнего экипажа МКС, Кшатрия отметил, что находящиеся на борту станции российские космонавты тесно взаимодействуют с астронавтами из США и составляют отличную единую команду. Поэтому у россиян есть вся необходимая квалификация для эксплуатации американских систем, и их, в случае необходимости, могут попросить оказать помощь при поддержке Центров управления полетами в Хьюстоне или Москве.

9 января стало известно, что миссия Crew-11 досрочно возвращается с МКС из-за болезни астронавта.

Члены экипажа отправились в космос в августе прошлого года. В состав миссии Crew-11 вместе с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым вошли американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.

Ранее сообщалось, что Санта-Клаус в рамках рождественского турне залетел на МКС. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27581833_rnd_7",
    "video_id": "record::583427b8-610c-4b3e-a1bb-0dfe58b183b3"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+