Новости. Общество

В Кировской области автомобиль скорой помощи попал в ДТП

ГИБДД: шесть человек пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Кирово-Чепецке
Госавтоинспекция Кировской области

Автомобиль Kia Sorento столкнулся с машиной скорой помощи в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 6 января в 13:30 на перекрестке улиц 60 лет Октября, Володарского и Школьная. Иномарка врезалась в медицинский автомобиль, который двигался на «красный» свет с включенными световыми и звуковыми сигналами. В результате аварии пострадали шесть человек: водитель скорой и фельдшер, а также четыре пассажира Kia Sorento.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

В середине декабря в Москве перевернулась скорая с медиками. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в момент аварии автомобиль экстренных медицинских служб приземлился на боковую часть. В результате произошедшего машина получила повреждения: у транспорта смят кузов и разбито лобовое стекло. На фото также видно, что автомобиль разбился в результате столкновения с легковой машиной.

Ранее трактор протаранил машину скорой помощи в Алтайском крае.

