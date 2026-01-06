Пенсионерка заблудилась в мороз и застряла в снежном поле под Новосибирском

В Новосибирской области спасли 68-летнюю женщину, застрявшую в сугробе на морозе

В Новосибирской области из снежного плена спасли 68-летнюю женщину. Об этом сообщили в региональной аварийно-спасательной службе.

Утром 4 января спасатели из Куйбышева получили сигнал от очевидцев, которые заметили человека, увязшего в сугробах. Температура воздуха в тот момент составляла -17°C. На место экстренно выехала дежурная группа.

Сотрудники АСС обнаружили в поле пожилую женщину. Как выяснилось, она возвращалась пешком из деревни Малинино, но сбилась с пути и застряла в снегу. Несмотря на это, руки у бабушки оставались теплыми и признаков сильного переохлаждения не было.

Чтобы быстрее доставить пенсионерку к дороге, спасатели несли ее на своих спинах, делая короткие остановки для отдыха. Затем женщину передали сотрудникам полиции, которые доставили ее домой.

Ранее мужчина несколько суток выживал в тайге Приамурья в 40-градусный мороз.