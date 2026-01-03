Приморец подорвал грузовик, запуская фейерверки из его кузова

Приморец хотел запустить праздничный салют, но взорвал грузовик, сообщает Telegram-канал Readovka.

«Мужчина в Приморье спланировал эффектный запуск фейерверков с кузова своего грузовичка, однако пиротехника дала осечку в самый ответственный момент. Пусковая связка не выдержала накала ожидания и взорвалась прямо в кузове. В комментариях автор видео признался, что не понимает причину детонации», — сообщает канал.

О том, пострадал ли кто нибудь во время взрыва пиротехники в кузове грузовика, не сообщается.

До этого руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин сообщил, что если припаркованный во дворе автомобиль повредили фейерверком, то обращение в ГИБДД ничем не поможет владельцу.

Если машина была в момент повреждения не в пути, а стояла припаркованная во дворе, то обращаться нужно в районный отдел внутренних дел. Сотрудники ГИБДД будут бессильны в силу того, что в данном случае речь идет не о ДТП, пояснил специалист.

«Вторым шагом будет калькуляция повреждений. Лучшим решением будет обратиться к экспертам, которые составят заключение с подробным описанием каждого повреждения и смогут уточнить, какие повреждения на машине возникли именно из-за фейерверка», — посоветовал автоэксперт.

Он также призвал запросить записи с камер видеонаблюдения, которые, как правило, есть у ближайших стоянок, заправок и магазинов.

Ранее автоэксперт предупредил об опасности фейерверков для машин во дворе.