Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Приморец подорвал грузовик, запуская фейерверки из его кузова

В Приморье мужчина запускал фейерверки и подорвал свой грузовик
Кадр из видео/Telegram-канал «Readovka»

Приморец хотел запустить праздничный салют, но взорвал грузовик, сообщает Telegram-канал Readovka.

«Мужчина в Приморье спланировал эффектный запуск фейерверков с кузова своего грузовичка, однако пиротехника дала осечку в самый ответственный момент. Пусковая связка не выдержала накала ожидания и взорвалась прямо в кузове. В комментариях автор видео признался, что не понимает причину детонации», — сообщает канал.

О том, пострадал ли кто нибудь во время взрыва пиротехники в кузове грузовика, не сообщается.

До этого руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин сообщил, что если припаркованный во дворе автомобиль повредили фейерверком, то обращение в ГИБДД ничем не поможет владельцу.

Если машина была в момент повреждения не в пути, а стояла припаркованная во дворе, то обращаться нужно в районный отдел внутренних дел. Сотрудники ГИБДД будут бессильны в силу того, что в данном случае речь идет не о ДТП, пояснил специалист.

«Вторым шагом будет калькуляция повреждений. Лучшим решением будет обратиться к экспертам, которые составят заключение с подробным описанием каждого повреждения и смогут уточнить, какие повреждения на машине возникли именно из-за фейерверка», — посоветовал автоэксперт.

Он также призвал запросить записи с камер видеонаблюдения, которые, как правило, есть у ближайших стоянок, заправок и магазинов.

Ранее автоэксперт предупредил об опасности фейерверков для машин во дворе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27553783_rnd_5",
    "video_id": "record::2f719e76-d06f-4e0f-b8a2-371f62e50479"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+