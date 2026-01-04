Размер шрифта
В Нижегородской области фейерверк пробил окно квартиры и устроил пожар

Shot: в Нижегородской области залетевший в квартиру фейерверк устроил пожар
В Нижегородской области фейерверк закончился пожаром в квартире. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Дзержинске. По данным Telegram-канала, местный житель обратил внимание на странные звуки и бросился в соседнюю комнату. Выяснилось, что запущенный на улице фейерверк пробил окно, устремился в потолок и взорвался.

«На место прибыли сотрудники МЧС по Нижегородской области, которые устранили возгорание. К счастью, никто не пострадал», – сообщается в публикации.

В результате некоторые вещи в жилье сгорели. На кадрах с места заметно, что пострадал потолок. Также повреждения заметны на стекле окна.

До этого в Ростове-на-Дону после салюта пострадал ребенок. Фейерверк с улицы залетел в открытое окно многоэтажки и травмировал несовершеннолетнего. Мальчик попал в травмпункт, где ему оказали необходимую помощь. Жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает.

Ранее приморец подорвал грузовик, запуская фейерверки из его кузова.

