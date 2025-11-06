На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Временно решена судьба памятника Пушкину в Одессе

Памятник Пушкину в Одессе пока не будут демонтировать из-за требований ЮНЕСКО
Telegram-канал «Одесса как она есть»

Власти Одессы решили судьбу памятника русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило местное издание «Блокнот».

Утверждается, что пока в Одессе не могут демонтировать памятник Пушкину, поскольку он расположен в историческом центре города, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Любые работы на территории, ценность которой признана ЮНЕСКО, требуют предварительного согласования с Комитетом организации, и без его разрешения демонтировать или перемещать памятник запрещено.

Пока идет разбирательство, монумент останется заколочен фанерными щитами, чтобы «минимизировать визуальное воздействие памятника на публичное пространство».

Издание также добавило, что жители Одессы разделились по этому вопросу на три лагеря: одни защищают культурное наследие города, другие требуют срочного демонтажа монумента, третьи устали от обсуждения темы вместо реальных проблем.

Klara Bakalarova/Shutterstock/FOTODOM

До этого против сноса памятника выступил экс-мэр Одессы Геннадий Труханов. Президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова украинского гражданства из-за якобы наличия у политика российского паспорта.

Переименовывать улицы и убирать памятники советским и российским деятелям на Украине начали еще в 2015 году. В 2022 году власти обратили внимание на образ Екатерины II — тогда в Одессе был демонтирован памятник императрице и ее сподвижникам. При этом площадь, на которой находился монумент, переименовали из Екатерининской в Европейскую.

Накануне украинские власти признали писателя Ивана Тургенева символом пропаганды «российского империализма».

Ранее в Николаеве демонтировали мемориальную доску писателю Бабелю.

