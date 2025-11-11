На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рысь поселилась во дворе частного дома в Забайкалье и попала на видео

В Забайкалье рысь поселилась во дворе частного дома
В Забайкалье дикая рысь поселилась у местных жителей и охотится на кур. Об этом сообщает Chita.Ru.

Инцидент произошел на станции Мирная в Оловяннинском районе — рысь обосновалась во дворе частного дома семьи и стала регулярно гулять вблизи жилых домов. По словам местной жительницы, люди не пугают животное. Хищница ест пищевые отходы и остатки после забоя скота. Рысь свободно расхаживает по огородам и даже, подобно кошке, забирается на подоконники.

В районной администрации считают, что хищница остается там из-за доступной пищи — помимо поедания отходов, рысь охотится на кур. В минприроды сказали, что отлов диких животных в границах населенных пунктов не входит в компетенцию охотоведов, и рекомендовали обращаться в полицию или по единому номеру 112.

Ранее в Забайкалье стая собак загнала рысь на деревянную опору ЛЭП.

