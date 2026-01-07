Размер шрифта
В Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост на трассе в Крым

Губернатор Сальдо сообщил о повреждении моста после атаки дрона под Чонгаром
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Автомобильный мост в районе села Чонгар Херсонской области получил повреждения после инцидента с украинскими беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его данным, утром над акваторией Азовского моря и озера Сиваш российские военные дезориентировали полет двух БПЛА. Один из аппаратов упал в море, второй при падении задел автомобильный мост.

Сальдо уточнил, что поврежденный объект является частью сухопутного коридора в Крым — федеральной трассы Р-280 «Новороссия». При этом движение по мосту не прерывалось и не ограничивалось. Сейчас специалисты оценивают характер повреждений, чтобы в кратчайшие сроки провести восстановительные работы.

Накануне украинские войска атаковали нефтебазу в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров.

Ранее российские силовики сообщили о ликвидации расчетов БПЛА, атаковавших Белгородскую область.

