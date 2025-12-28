Размер шрифта
На Сицилии началось извержение вулкана Этна

Ingv: вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров 
На Сицилии началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Вулкан Этна выбросил лаву на высоту 400 метров.

«После нескольких часов относительного затишья в 14:15 в северо-восточном кратере начался новый эпизод фонтанирования лавы», — говорится в сообщении.

Новая фаза активности Этны началась 24 декабря.

18 декабря у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным Центрального метеорологического управления острова, толчки зафиксировали в 18 километрах к востоку от уезда Хуалянь.

14 декабря землетрясение магнитудой 4,1 произошло рядом с Севастополем. По информации Единой геофизической службы РАН, толчки зафиксировали в 00:38 в Черном море на 44.53 градуса широты, 33.35 градуса долготы. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в России создали прибор для более точного прогноза землетрясений и извержений вулканов.
 
