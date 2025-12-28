Ingv: вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров

На Сицилии началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Вулкан Этна выбросил лаву на высоту 400 метров.

«После нескольких часов относительного затишья в 14:15 в северо-восточном кратере начался новый эпизод фонтанирования лавы», — говорится в сообщении.

Новая фаза активности Этны началась 24 декабря.

