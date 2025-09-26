Власти Филиппин эвакуировали 400 тысяч жителей из-за супертайфуна

Филиппины эвакуировали более 400 тысяч человек, поскольку на страну обрушился мощный тропический шторм Буалои. Об этом сообщает портал My News.

Представители гражданской обороны в регионе Бикол на юге Лусона сообщили, что три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, когда сильный тропический шторм Буалой, который движется с запада на северо-запад с постоянной скоростью 110 км/ч, обрушил стены жилого дома и вырвал с корнем деревья.

Портал сообщает, что в одной из провинций эвакуированные укрывались под скамьями, поскольку шторм сорвал крышу церкви, где они укрывались.

«Около 4:00 (по местному времени — «Газета.Ru») ветер разрушил дверь, окна и потолок церкви», — рассказал муниципальный инженер в провинции Масбате на юге острова Лусон Джером Мартинес.

Филиппины все еще ощущают последствия супертайфуна «Рагаса». 22 сентября Telegram-канал «Фобос | Катаклизмы и катастрофы природы» написал, что скорость ветра внутри тайфуна «Рагаса» достигает 265 км/ч (74 м/с). В тот момент он бушевал в проливе Лусон между Тайванем и северными филиппинскими островами.

Как сообщала телерадиокомпания «Би-би-си», на Филиппинах спасатели эвакуировали тысячи жителей. Генеральное консульство РФ в Гонконге обратилось к россиянам, призвав их избегать прибрежных районов и удаленных местностей, пока в регионе бушует тайфун.

Ранее на Тайване при ударе тайфуна «Подыль» пострадали десятки человек.