На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Филиппин эвакуировали 400 тысяч жителей из-за супертайфуна

My News: супертайфун Буалой обрушился на Филлипины
true
true
true
close
Maxar Technologies/Reuters

Филиппины эвакуировали более 400 тысяч человек, поскольку на страну обрушился мощный тропический шторм Буалои. Об этом сообщает портал My News.

Представители гражданской обороны в регионе Бикол на юге Лусона сообщили, что три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, когда сильный тропический шторм Буалой, который движется с запада на северо-запад с постоянной скоростью 110 км/ч, обрушил стены жилого дома и вырвал с корнем деревья.

Портал сообщает, что в одной из провинций эвакуированные укрывались под скамьями, поскольку шторм сорвал крышу церкви, где они укрывались.

«Около 4:00 (по местному времени — «Газета.Ru») ветер разрушил дверь, окна и потолок церкви», — рассказал муниципальный инженер в провинции Масбате на юге острова Лусон Джером Мартинес.

Филиппины все еще ощущают последствия супертайфуна «Рагаса». 22 сентября Telegram-канал «Фобос | Катаклизмы и катастрофы природы» написал, что скорость ветра внутри тайфуна «Рагаса» достигает 265 км/ч (74 м/с). В тот момент он бушевал в проливе Лусон между Тайванем и северными филиппинскими островами.

Как сообщала телерадиокомпания «Би-би-си», на Филиппинах спасатели эвакуировали тысячи жителей. Генеральное консульство РФ в Гонконге обратилось к россиянам, призвав их избегать прибрежных районов и удаленных местностей, пока в регионе бушует тайфун.

Ранее на Тайване при ударе тайфуна «Подыль» пострадали десятки человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами