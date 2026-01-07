Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Нидерландах супермаркеты испытывают трудности с поставками из-за снегопада

ANP: супермаркеты в Нидерландах испытывают трудности с поставками из-за снегопада
Piroschka van de Wouw/Reuters

Несколько супермаркетов в Нидерландах испытывают трудности с поставками свежих продуктов из-за сильного снегопада. Об этом сообщает агентство ANP.

Супермаркеты Albert Heijn и Jumbo ожидают, что ситуация с поставками нормализуется за среду-четверг. Онлайн-супермаркет Picnic принял решение временно отменить доставку продуктов на дом.

На протяжении нескольких дней в Нидерландах из-за снегопада остаются парализованными железные дороги и аэропорты. Главный аэропорт страны «Схипхол» уже отметил около 800 рейсов. Движение поездов на западе страны почти полностью прекратили.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 9 января, в пятницу, жителей Москвы и области ожидает «настоящий снежный армагеддон». Аналогичная ситуация будет в других городах Центральной России, в особенности на юге Центрального федерального округа, добавил он.

Ранее в Краснодарском крае из-за снега обрушились крыши трех домов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27574789_rnd_8",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+