В Нидерландах супермаркеты испытывают трудности с поставками из-за снегопада

Несколько супермаркетов в Нидерландах испытывают трудности с поставками свежих продуктов из-за сильного снегопада. Об этом сообщает агентство ANP.

Супермаркеты Albert Heijn и Jumbo ожидают, что ситуация с поставками нормализуется за среду-четверг. Онлайн-супермаркет Picnic принял решение временно отменить доставку продуктов на дом.

На протяжении нескольких дней в Нидерландах из-за снегопада остаются парализованными железные дороги и аэропорты. Главный аэропорт страны «Схипхол» уже отметил около 800 рейсов. Движение поездов на западе страны почти полностью прекратили.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 9 января, в пятницу, жителей Москвы и области ожидает «настоящий снежный армагеддон». Аналогичная ситуация будет в других городах Центральной России, в особенности на юге Центрального федерального округа, добавил он.

Ранее в Краснодарском крае из-за снега обрушились крыши трех домов.