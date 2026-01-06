Размер шрифта
На Москву надвигается «снежный армагеддон»

Синоптик Тишковец предупредил о снежном армагеддононе в Москве 9 января 
Вечером погода в столичном регионе испортится и начнется снегопад, который усилится в рождественскую ночь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в видео на своем Telegram-канале.

Он отметил, что в ближайшие сутки в Москве выпадет до 6-7 мм осадков. Сугробы сейчас высотой около 24 см, а станут на несколько сантиметров выше.

По словам синоптика, в ночь на 7 января будет пасмурно, возможны снег и метель. Температура составит -5…-8°C, но из-за «плотного ветра» они будут ощущаться, как -12°C. Днем снегопад продолжится, но станет менее интенсивным.

«8 января ожидается затишье перед бурей. Ну а 9 числа, в пятницу, жителей столичного региона и вообще Центральной России, особенно юга Центрального федерального округа, ожидает настоящий снежный армагеддон», — заявил Тишковец.

Метеоролог объяснил, что с юго-запада надвигается мощнейший балканский циклон. Он обрушит на Москву как минимум 30% месячной нормы осадков. Кроме того, в городе прогнозируются 30-сантиметровые сугробы, а в столичном регионе они могут быть и полуметровыми, чего в этом сезоне еще ни разу не было. На первой рабочей неделе ожидаются морозы, а столбик термометра может опуститься до -20°C.

В ночь на 2 января в Центральной России зафиксировали самые сильные морозы с начала календарной зимы. В Москве на опорной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра опустился до -13,9°C.

Ранее почти 30 человек на несколько дней застряли в пабе из-за снегопада.
 
