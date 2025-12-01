На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семья с 90-летним мужчиной провела 20 часов в море, держась за перевернутый катамаран

В США спасли семью, которая провела в море 20 часов на перевернутом катамаране
Clearwater Police Department

Семья из четырех человек, включая 90-летнего мужчину, была спасена береговой охраной США после того, как их катамаран перевернулся в 30 км от побережья Флориды, пишет Daily Mail. Все они провели на перевернутом судне свыше 20 часов, цепляясь за корпус и ожидая помощи.

Как сообщают СМИ, 90-летний Кларенс Вудс, его племянник Деннис Вудс, а также Крис Хардинг-старший с сыном отправились из Клируотера на рыбалку в честь дня рождения Денниса. Однако их катамаран вскоре начал уходить под воду и через несколько минут перевернулся.

По словам Денниса, когда лодка пошла ко дну, у них не было времени связаться с береговой охраной — мужчины пытались успеть надеть спасательные жилеты на самого старшего и самого младшего членов команды. Сигнальный пистолет и стробоскоп были потеряны вместе с остальными вещами.

Когда наступила ночь, семья увидела пролетающий вертолет, но не смогла подать сигнал. Родственники подняли тревогу около восьми вечера, когда рыбаки не вернулись домой.

На следующее утро самолет с авиабазы Майами заметил перевернутое судно. Спасатели сбросили плот и маркер местоположения, после чего к точке подошла лодка береговой охраны.

У спасенных мужчин диагностировали обезвоживание и переохлаждение. Всех укутали в теплые полотенца, дали воду, после чего передали медикам.

