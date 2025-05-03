На Украине раскрыли число изучающих русский язык школьников

Число школьников, которые продолжают изучать русский язык или обучаться на нем, достигло минимума. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Креминь, передает украинское издание «Обозреватель».

«В украинских школах значительно сократилось количество учеников, которые учились на русском языке или изучали его как иностранный. Так, в 2021-2022 учебном году таких школьников было около 100 тысяч, в настоящее время их до 345 детей», — сказал омбудсмен.

Креминь добавил, что со следующего учебного года ситуация изменится. По его словам, в этот период в украинских школах перестанут использовать и изучать русский язык.

В апреле глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак заявил, что запретить русский язык в школах Украины невозможно, так как это нарушает нормы Европейского союза. Он отметил, что подобная норма будет рассматриваться как дискриминационная и усложнит вступление республики в ЕС.

Ранее на Украине предложили штрафовать тренеров за русский язык.