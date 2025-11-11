В Госдуме предложили автоматически назначать субсидии по оплате ЖКУ

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили назначать и продлевать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) автоматически. Такое письмо они направили министру цифрового развития Максуту Шадаеву, передает ТАСС.

Депутаты обратили внимание, что человек, нуждающийся в субсидии на оплату ЖКУ, должен собирать большой пакет документов, хотя вся необходимая информация уже есть в распоряжении государственных органов и она могут быть получена без его присутствия.

Следуя этой логике, они предлагают законодательно закрепить норму, по которой субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг будет предоставляться гражданам автоматически, с возможностью ее продления. Как отмечают депутаты, это поможет расширить охват социальной поддержки и сделает систему более справедливой.

9 ноября россиянам напомнили об их законном основании требовать возврата части средств, если предоставленные услуги ЖКУ оказались ненадлежащего качества.

Ранее в Госдуме сообщили о переносе крайнего срока оплаты ЖКУ с 2026 года.