На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили автоматически назначать субсидии по оплате ЖКУ

«Новые люди» предложили автоматически назначать и продлевать субсидии по ЖКУ
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили назначать и продлевать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) автоматически. Такое письмо они направили министру цифрового развития Максуту Шадаеву, передает ТАСС.

Депутаты обратили внимание, что человек, нуждающийся в субсидии на оплату ЖКУ, должен собирать большой пакет документов, хотя вся необходимая информация уже есть в распоряжении государственных органов и она могут быть получена без его присутствия.

Следуя этой логике, они предлагают законодательно закрепить норму, по которой субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг будет предоставляться гражданам автоматически, с возможностью ее продления. Как отмечают депутаты, это поможет расширить охват социальной поддержки и сделает систему более справедливой.

9 ноября россиянам напомнили об их законном основании требовать возврата части средств, если предоставленные услуги ЖКУ оказались ненадлежащего качества.

Ранее в Госдуме сообщили о переносе крайнего срока оплаты ЖКУ с 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами