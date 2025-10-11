На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинка спрятала почти $1 млн в тайнике автомобиля, но попалась на границе

На Украине женщина попыталась пересечь границу с $970 тыс. под капотом Mercedes
Украинка попыталась вывезти почти $1 млн в Румынию под капотом Mercedes, сообщает в Telegram-канале погранслужба Украины.

Там рассказали, что 35-летнюю женщину задержали в пункте пропуска «Порубное». Под капотом ее машины таможенники и пограничники нашли незадекларированные $970 тыс. Деньги были спрятаны в специально оборудованном тайнике в моторном отсеке. Они находились в семи свертках и 38 пакетах.

В ведомстве добавили, что стоимость Mercedes оценивается еще в $29 тыс. У женщины изъяли все деньги и уведомили об уголовном правонарушении бюро экономической безопасности Черновицкой области.

В сентябре житель Львова с фальшивым паспортом выдал себя за гражданина Саудовской Аравии, чтобы перейти границу Словакии. 33-летний мужчина через отца, живущего на Аравийском полуострове, купил паспорт за $550. На словацкой границе украинец говорил с сотрудницей погранслужбы на английском. Когда она раскрыла обман, мужчина попытался дать взятку в 100 тыс. гривен (почти $2,5 тыс.), но женщина отказалась и вызвала полицию.

Ранее украинец захотел пересечь границу на моноколесе.

