Новости. Общество

В Германии призвали молодых украинцев вернуться на родину

Премьер Баварии Зедер призвал молодых украинцев вернуться на Украину
Peter Kneffel/Global Look Press

Молодые украинские мужчины должны уехать из Германии и вернуться домой. Об этом заявил премьер Баварии Маркус Зедер на съезде партии ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союз), пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Прежде, чем немцы отправятся на Украину, молодые украинские мужчины из Германии должны вернуться домой», — сказал он.

По словам политика, украинские беженцы должны покинуть ФРГ, чтобы «защищать свою страну».

При этом Зедер подчеркнул, что Германия не должна отправлять своих солдат на Украину в случае формирования многонациональных сил.

2 января газета Münchner Merkur писала, что фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге призывает власти Германии выслать из страны беженцев из Сирии и Афганистана, а также депортировать на Украину мужчин, годных к военной службе.

В ноябре канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что все украинские беженцы в Германии, которые трудоспособны, должны найти себе работу, а не жить на пособие. По его словам, уровень занятости украинских беженцев в ФРГ остается на одном из самых низких уровней среди стран ЕС и составляет менее 30%. В то же время в некоторых других странах он превышает 70-80%, отметил канцлер. Мерц напомнил, что Германия изменила правовой статус для беженцев с Украины, и теперь они будут получать меньше материальной поддержки.

Ранее сообщалось, что ЕС будет высылать украинских беженцев Киеву с помощью Интерпола.

