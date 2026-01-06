Размер шрифта
Новости. Общество

В Москве изменится работа общественного транспорта в ночь перед Рождеством

Московский общественный транспорт будет работать дольше в ночь перед Рождеством 
Работа московского общественного транспорта будет продлена в ночь со вторника на среду в ночь на Рождество Христово. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

В ночь с 6 на 7 января график движения поездов и автобусов изменится, чтобы жителям и гостям Москвы было удобнее добираться до храмов и праздничных площадок.

«Все станции метро и МЦК [будут работать] — до 02:00, поезда МЦД — до 03:00, 143 маршрута наземного транспорта — до 03:30. Еще 18 ночных маршрутов — в обычном режиме», — отмечается в сообщении.

В дептрансе добавили, что парковки в Москве будут бесплатными до 10 января.

В столице в Рождественскую ночь будет работать более 500 храмов, в них пройдут рождественские службы. Ожидается, что в них примут участие свыше миллиона человек.

В Москве со 2 января 2026 года изменилась стоимость проезда в городском транспорте. Корректировка тарифов связана с необходимостью компенсации роста цен на электроэнергию и топливо, при этом индексация с 2011 года остается ниже уровня инфляции, отметили в столичном Дептрансе.

Теперь цена поездки по «Единому» билету в Москве составляет 90 рублей. При оплате с помощью банковской карты — 83 рубля, а по карте «Тройка» — 75 рублей.

Ранее в РПЦ рассказали, что обязательно надо сделать на Рождество.
 
