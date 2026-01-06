Размер шрифта
В тысячах домов в Краснодарском крае восстановили электричество

На Кубани восстановили электричество в домах 2,3 тысячи жителей
Shutterstock/Creative Cat Studio

В Краснодарском крае восстановили электричество в домах 2,3 тысячи домов. Об этом сообщает региональный оперштаб в официальном Telegram-канале.

«В течение дня, 5 января, объекты электроснабжения полностью запитали в Курганинском и Белореченском районах», — сказано в сообщении.

На данный момент специалисты отрабатывают точечные заявки.

Десятки аварийных бригад продолжают работать в Апшеронском районе и Туапсинском муниципальном округе. Около 700 человек остаются без света, заключили в оперативном штабе.

2 января пресс-служба «Россетей» сообщила о восстановлении электроснабжения у 90% потребителей.

1 января сообщалось, что из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах Краснодарского края, особенно предгорных, произошли отключения электроэнергии. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, по состоянию на 1 января в регионе без света тогда остались около 43 тысяч человек.

Ранее в нескольких районах Адыгеи ввели режим ЧС из-за непогоды.

