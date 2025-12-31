Размер шрифта
В нескольких районах Адыгеи ввели режим ЧС

Кумпилов: в ряде районов Адыгеи вводится режим ЧС в связи с непогодой
Telegram-канал Мурат Кумпилов

В нескольких районах Адыгеи вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Глава Адыгеи уточнил, что решение затронет Майкоп, Майкопский, Кошехабльский, Гиагинский, Шовгеновский и Красногвардейский районы.

«Решение принято с целью привлечения всех сил и средств для устранения последствий непогоды в максимально сжатые сроки», — написал Кумпилов.

Управление МЧС России по Адыгее сообщало в Telegram-канале, что на территории республики действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Ведомство призвало местных жителей сохранять внимательность и быть осторожными.

29 декабря в Крыму из-за неблагоприятных погодных условий без света остались почти 17 тысяч жителей. В регионе в связи были сформированы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, подготовлена вся необходимая спецтехника, а также материалы для оперативного устранения повреждений на сетях.

Ранее режим ЧС ввели в Находке из-за аварии на сетях теплоснабжения.

