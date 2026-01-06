В аэропорту Сталинграда грузовой автомобиль столкнулся с телетрапом. Южная транспортная прокуратура инициировала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, в результате случившегося никто не пострадал.

«По данному факту Волгоградской транспортной прокуратурой проводится проверка, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — сказано в сообщении.

6 января в Новосибирске самолет, следовавший из Надыма, пять раз пытался приземлиться, но не смог из-за непогоды. Как сообщал Telegram-канал SHOT, авиалайнер Embraer-170 пытался приземлиться в условиях штормового ветра, порывы которого достигали 20 м/с. На записи, сделанной одним из пассажиров самолета, видно, как воздушное судно трясет в воздухе. Самолет то снижается, то опять набирает высоту. В конечном итоге лайнер был перенаправлен на запасной аэродром в Барнаул.

Ранее самолет с 194 пассажирами совершил аварийную посадку из-за запаха на борту.