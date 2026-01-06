Размер шрифта
Под Пензой обнаружили подавленный средствами РЭБ беспилотник

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил об обнаружении подавленного средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотника под Пензой. Об этом он написал в своем канале на платформе Max.

По словам главы региона, «место его падения оцеплено, работают службы экстренного реагирования».

До этого Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что в ночь на 6 января над Пензой были зафиксированы сильные взрывы.

По информации источника, в небе прозвучало около десяти взрывов. Они начали раздаваться после двух часов ночи. Очевидцы также сообщили о ярких вспышках и звуках пролета дронов.

К утру 6 января Олег Мельниченко сообщил, что средства РЭБ подавили на территории Пензы пять беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что на месте падения беспилотников работают службы экстренного реагирования.

Губернатор призвал жителей региона не паниковать, не распространять слухи и доверять только проверенной информации.

Ранее Вологодскую область атаковали дроны ВСУ.

