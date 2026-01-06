Вологодскую область атаковали дроны ВСУ

В ночь на вторник, 6 января шесть беспилотников атаковали Вологодскую область. Никто не пострадал, сообщил глава региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в дежурную часть УМВД России по Вологодской области поступила информация о том, что произошло падение шести БПЛА на территории региона», — написал он.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.

В ночь на 26 декабря в регионе отразили атаку более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным российского оборонного ведомства, всего над территорией страны сбили 77 дронов самолетного типа. Из них 34 беспилотника уничтожили в воздушном пространстве Волгоградской области.

В ночь на 26 декабря Telegram-канал SHOT написал, что в небе над Волгоградом произошли более 20 взрывов. Первые из них зафиксировали после 23:00 (совпадает с мск). Большинство взрывов произошли в Красноармейском районе, уточнили журналисты.

Ранее в ЛНР судебный пристав уничтожил украинский дрон.