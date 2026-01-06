Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Вологодскую область атаковали дроны ВСУ

Губернатор Филимонов: Вологодскую область атаковали шесть беспилотников
Inna Varenytsia/Reuters

В ночь на вторник, 6 января шесть беспилотников атаковали Вологодскую область. Никто не пострадал, сообщил глава региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в дежурную часть УМВД России по Вологодской области поступила информация о том, что произошло падение шести БПЛА на территории региона», — написал он.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.

В ночь на 26 декабря в регионе отразили атаку более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным российского оборонного ведомства, всего над территорией страны сбили 77 дронов самолетного типа. Из них 34 беспилотника уничтожили в воздушном пространстве Волгоградской области.

В ночь на 26 декабря Telegram-канал SHOT написал, что в небе над Волгоградом произошли более 20 взрывов. Первые из них зафиксировали после 23:00 (совпадает с мск). Большинство взрывов произошли в Красноармейском районе, уточнили журналисты.

Ранее в ЛНР судебный пристав уничтожил украинский дрон.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27567757_rnd_7",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+