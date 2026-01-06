Размер шрифта
В Госдуме напомнили об оплате ЖКХ за декабрь

РИА Новости: оплату ЖКУ за декабрь нужно произвести до 12 января
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Оплатить коммунальные услуги за декабрь нужно до 12 января, поскольку 10 января выпадает на субботу. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с РИА Новости.

«В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать. Произвести оплату за декабрь нужно будет до 12 января, так как 10 число — это суббота. Никакой просрочки за эти дни начисляться не будет», — сказал он.

Аксененко также отметил, что в феврале оплатить услуги ЖКХ нужно до 10 числа.

В конце декабря сообщалось, что Правительство России предоставит свыше 870 млн рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в трех регионах России — Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Как сообщил Кабмин, распоряжение об этом уже подписано. В документе поясняется, что данная мера должна позволить реализовать программные мероприятия, включая консолидацию регионального имущественного комплекса ЖКХ. Предполагается, что выделение дополнительных средств также поможет привлечь в отрасль квалифицированных специалистов.

Ранее в Госдуме призвали национализировать сферу коммунального хозяйства.

