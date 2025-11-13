На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали национализировать сферу коммунального хозяйства

Депутат Миронов заявил, что плата россиян за ЖКХ не идет на модернизацию инфраструктуры
Владимир Астапкович/РИА Новости

Руководство Ассоциации предприятий сферы ЖКХ заявило, что россияне оплачивают не более 50% реальной стоимости коммунальных услуг, поэтому систему тарифов нужно срочно реформировать, иначе изношенные сети начнут массово разрушаться. Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что плата за ЖКУ не идет на финансирование модернизации коммунальной инфраструктуры, а нынешние тарифы выгодны только монополистам рынка тепловой и электроэнергии.

«Не путайте божий дар с яичницей! Тарифы — не источник модернизации инфраструктуры ЖКХ. Как ни задирай плату за коммуналку, лучше не станет. Здесь нужны инвестиции в несколько триллионов рублей, которые потянет только бюджет. Но сказав «А», нужно сказать «Б»: государство, вложив гигантские средства, следом должно эти объекты национализировать. Вдобавок выгнать из отрасли абсолютно непрозрачные и неэффективные концессии», — сказал парламентарий.

Миронов уточнил, что жильцы должны оплачивать лишь те ресурсы и услуги, которыми пользуются, за их реальную стоимость. По его словам, большинство собранных денег за услуги ЖКХ тратятся не по назначению.

«А не так как сегодня — обдираловка на глазок. По данным Генпрокуратуры более семи миллиардов рублей, собранных поставщиками услуг ЖКХ с населения, не были израсходованы по назначению. Вот почему мы предлагаем заморозить тарифы и провести масштабный аудит в отрасли. Проверить все — от состояния каждой трубы до связей чиновников с коммунальщиками. В чем мы согласны с Ассоциацией предприятий сферы ЖКХ: дальше жить в иллюзии, что все как-нибудь само «образуется», невозможно. Государство должно убирать посредников, нахлебников, коррупционеров и брать отрасль в свои руки», — заключил он.

До этого министерство строительства и ЖКХ России предложило радикально реформировать сферу ЖКХ, чтобы разрешить бюджетное финансирование ремонта частных коммунальных объектов. Об этом говорится в проекте изменений нормативных документов, сообщила газета «Известия».

Ранее россиянам напомнили о будущем смещении срока оплаты ЖКУ.

