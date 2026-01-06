Поезд Деда Мороза прибыл в Петербург

Новогодний поезд главного волшебника России прибыл в Санкт-Петербург на станцию «Новый Петергоф», где пробудет до 7 января. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Отмечается, что организаторы подготовили для детей насыщенную программу, часть которой будет доступна бесплатно. На свежем воздухе пройдет шоу с музыкальными и танцевальными номерами, а потом ребята смогут посетить вагон Деда Мороза и пообщаться со сказочным волшебником. В вагоне-лавке можно будет приобрести памятные сувениры, а в вагоне-ресторане все желающие смогут попробовать блюда северной кухни.

В РЖД отметили, что в случае, если дети не успели к прибытию поезда в первый день, то можно это сделать на следующий день, 7 января. В Рождество поезд Деда Мороза пробудет на станции в Петергофе до 19:00 мск, после чего отправится дальше в Петрозаводск.

2 и 3 января поезд Дед Мороза находился на Киевском вокзале Москвы, где российский волшебник встретился с детьми и провел новогоднее шоу.

Путешествие российского волшебника началось 19 ноября 2025 года во Владивостоке и завершится в Великом Устюге 11 января 2026 года. В Москве все желающие могут встретиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. Во время стоянки поезда будет проведена праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Можно будет посмотреть, как устроена кабина паровоза и подбросить угля в топку.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга посетил Амстердам.