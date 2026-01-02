Новогодний поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сказочный поезд главного волшебника России прибыл в Москву. Состав находится на Киевском вокзале столицы и пробудет там два дня — 2 и 3 января. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Празднично украшенный состав проехал по Московскому центральному кольцу и направился к Киевскому вокзалу. Там Дед Мороз будет принимать гостей в ближайшие два дня», — отмечается в сообщении.

Путешествие российского волшебника началось 19 ноября 2025 года во Владивостоке и завершится в Великом Устюге 11 января 2026 года. В Москве все желающие могут встретиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. Во время стоянки поезда будет проведена праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Можно будет посмотреть, как устроена кабина паровоза и подбросить угля в топку.

В состав поезда входят приемная Деда Мороза, вагоны для проведения анимационной программы, вагон-кукольный театр, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.

На сайте РЖД можно приобрести билеты, по которым ребята могут поучаствовать в квесте с помощниками Деда Мороза в вагоне «Сказочная деревня», встретиться с самим волшебником из Великого Устюга, получить сладкий подарок и остаться на чаепитие.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга посетил Амстердам.