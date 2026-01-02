Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Новогодний поезд Деда Мороза прибыл в Москву

В Москву прибыл поезд Деда Мороза 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27547651_rnd_2",
    "video_id": "record::43f5f960-8131-4209-b850-6916a130ae3f"
}

Сказочный поезд главного волшебника России прибыл в Москву. Состав находится на Киевском вокзале столицы и пробудет там два дня — 2 и 3 января. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
«Празднично украшенный состав проехал по Московскому центральному кольцу и направился к Киевскому вокзалу. Там Дед Мороз будет принимать гостей в ближайшие два дня», — отмечается в сообщении.

Путешествие российского волшебника началось 19 ноября 2025 года во Владивостоке и завершится в Великом Устюге 11 января 2026 года. В Москве все желающие могут встретиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. Во время стоянки поезда будет проведена праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Можно будет посмотреть, как устроена кабина паровоза и подбросить угля в топку.

В состав поезда входят приемная Деда Мороза, вагоны для проведения анимационной программы, вагон-кукольный театр, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.

На сайте РЖД можно приобрести билеты, по которым ребята могут поучаствовать в квесте с помощниками Деда Мороза в вагоне «Сказочная деревня», встретиться с самим волшебником из Великого Устюга, получить сладкий подарок и остаться на чаепитие.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга посетил Амстердам.
 
Теперь вы знаете
На кого стоит переучиться уже сейчас: сварщики, швеи и еще 7 профессий, востребованных в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+