Новости. Общество

В Москву к концу следующей недели придут первые 20-градусные морозы

Синоптик Тишковец предупредил о морозах до −25°C в Москве на следующей неделе
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Первые 20-градусные морозы ожидаются в Москве к концу следующей недели, местами температура может опуститься до −25°C. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в течение предстоящей недели температурный фон в Центральной России будет постепенно снижаться. Так, 5 января в Москве ожидается от −2°C до −5°C, а к Рождеству воздух остынет до −4°C…−7°C.

Синоптик отметил, что к выходным на столичный регион повлияет малооблачный скандинавский антициклон. В результате ночные температуры могут составить −17°C…−22°C, а в отдельных районах — до −25°C, что на 8–10°C ниже климатической нормы для середины зимы.

До этого Тишковец предупредил, что количество осадков в Москве 8 января превысит треть месячной нормы, высота сугробов достигнет 38 сантиметров. По его словам, столицу, равно как и всю Центральную Россию, накроет южный циклон с сильными снегопадами.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и области 2 января желтый уровень погодной опасности.

