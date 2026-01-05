Комендантский час будет действовать в Херсонской области на Рождество

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отменил ранее изданный указ о приостановке комендантского часа на Рождество в связи с терактом в поселке Хорлы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Отменил указ от 24 декабря 2025 года о приостановке комендантского часа на Рождество. Комендантский час в ночь с 6 на 7 января 2026 года будет действовать в обычном режиме — с 23:00 до 04:00. Непростое, но абсолютно необходимое решение принято из-за теракта в Хорлах», — говорится в посте.

Губернатор добавил, что произошедшее еще раз подтверждает отсутствие моральных принципов у противника.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области пострадали более 60 человек. Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год».

Ранее подростка, пострадавшего при теракте в Херсонской области, перевезли в Москву.