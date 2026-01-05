Размер шрифта
Новости. Общество

Жители Белгородской области погибли в результате удара ВСУ

Гладков: в результате ударов ВСУ погибли два мирных жителя Белгородской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Два мирных жителя Белгородской области погибли в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара дрона погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте», — написал губернатор.

В селе Белянка Шебекинского округа беспилотный летательный аппарат атаковал частный дом. Мужчина так же скончался на месте.

«Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибших», — добавил Гладков.

5 января глава Белгородской области сообщил, что во время атаки ВСУ пострадали два мирных жителя, включая шестилетнего ребенка.

До этого ВСУ атаковали город Грайворон в Белгородской области. Пострадала женщина. Гладков рассказал, что ее с баротравмой, осколочными ранениями лица и кисти бойцы самообороны доставили в больницу.

Ранее врачи «запустили» сердце мужчины, пострадавшего под Белгородом при ударе БПЛА.

