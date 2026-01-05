Размер шрифта
В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала женщина

Гладков: жительница Грайворона пострадала в результате атаки украинского БПЛА
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал город Грайворон в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

«Ранена мирная жительница. Женщину с баротравмой, осколочными ранениями лица и кисти бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»)», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в данный момент врачи оказывают пострадавшей необходимую медицинскую помощь.

По словам Гладкова, также в результате атаки были повреждены машина и частный дом. В здании оказалось посечено остекление.

4 января в Белгородской области во время атак украинских БПЛА пострадали два человека. Один из ударов пришелся по автомобилю в селе Новостроевка-Первая в Грайворонском округе. В результате мужчина получил множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и ног.

Второй мужчина пострадал в селе Березовка в Борисовском районе. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. Гладков рассказал, что мирного жителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области пострадали три человека.

