Новости. Общество

Аэропорт Саратова повторно приостановил полеты

Аэропорт Саратова второй раз за день ввел ограничения
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он объяснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 20:48.

5 января Гагарин уже временно не принимал и не отправлял рейсы. Ограничения действовали с 10:29 до 10:58.

Аналогичные меры из соображений безопасности принимались в столичном Домодедово и подмосковном Жуковском.

На этом фоне российское Минобороны заявило, что с 16:00 до 20:00 42 беспилотника самолетного типа атаковали восемь регионов РФ — Белгородскую (16), Курскую (семь), Рязанскую (шесть) области, Московский регион (пять), Ростовскую (четыре), Тульскую (два), Брянскую и Воронежскую области (по одному дрону).

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.

