Россия вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту»

МИД: РФ вышла из арбитражного процесса по инциденту в Черном море в 2018 году

РФ вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту», связанному с задержанием трех украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

«21 августа Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что причиной выхода являются грубые процедурные нарушения, совершенные в ходе разбирательства, а также нелегитимный характер состава арбитражного трибунала.

Инцидент в Керченском проливе — пограничный конфликт, произошедший 25 ноября 2018 года, в ходе которого Вооруженные силы России и корабли Береговой охраны задержали суда Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. В 2019 году украинские моряки вернулись на родину, корабли также были переданы Киеву. После этого украинская сторона обвинила Россию в их «ужасном состоянии», а также в пропаже с судов некоторого оборудования и унитазов на сумму в $2,3 млн.

В 2020 году Украина подала в международный арбитражный суд иск с претензией на получение от России компенсации материального и морального вреда, якобы нанесенного морякам в 2018 году.

