На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту»

МИД: РФ вышла из арбитражного процесса по инциденту в Черном море в 2018 году
close
Екатерина Кейзо/РИА «Новости»

РФ вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту», связанному с задержанием трех украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

«21 августа Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что причиной выхода являются грубые процедурные нарушения, совершенные в ходе разбирательства, а также нелегитимный характер состава арбитражного трибунала.

Инцидент в Керченском проливе — пограничный конфликт, произошедший 25 ноября 2018 года, в ходе которого Вооруженные силы России и корабли Береговой охраны задержали суда Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. В 2019 году украинские моряки вернулись на родину, корабли также были переданы Киеву. После этого украинская сторона обвинила Россию в их «ужасном состоянии», а также в пропаже с судов некоторого оборудования и унитазов на сумму в $2,3 млн.

В 2020 году Украина подала в международный арбитражный суд иск с претензией на получение от России компенсации материального и морального вреда, якобы нанесенного морякам в 2018 году.

Ранее Черноморский флот уничтожил три беспилотных катера ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами