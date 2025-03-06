Автомобиль Lada застрял во льдах Байкала и попал на видео

На Байкале на видео попал автомобиль Lada, застрявший в трещине

На Байкале автомобиль Lada застрял в трещине. Об этом сообщает Telegram-канал «Иркутск № 1».

«Бампер спас машину от полного погружения, зацепившись за кромку льда. Рыбак успел спастись, а машина застряла в ледяной трещине и повисла на бампере на Байкале», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что автомобиль бампером зацепился за лед, при этом передние колеса находятся в воде. На записи также видно, что несколько мужчин пытаются вытащить автомобиль.

По информации источника, водителей регулярно предупреждают об опасности, но автомобилисты все равно продолжают выезжать на лед.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина поджег Land Rover бывшей возлюбленной, но пламя перекинулось на автомобили ее соседей.

Очевидцы запечатлели на видео последствия инцидента. На кадрах видно, что большая часть машин повреждена: сгорели капоты, колеса, багажники, и, кроме того, выбиты стекла.

Ранее в Приморье большегруз и автовоз зажали несколько легковушек.