Приставы взыскали с работодателей долги по зарплате на 6 млрд рублей

Михаил Мордасов/РИА Новости

Судебные приставы за январь — ноябрь 2025 года взыскали с работодателей долги по зарплате на 6 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Это на 1,6 млрд больше чем за аналогичный период 2024 года, когда было взыскано долгов на 4,4 млрд руб.

Всего за 11 месяцев прошедшего года приставы вели 110 тысяч исполнительных производств о взыскании с работодателей долгов по зарплате перед работниками. Принудительное исполнение выплат было обеспечено в рамках 87,3 тыс. (79,4%) исполнительных производств.

В 2024 году приставы вели 121 тыс. производств.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер исполнительского сбора. Согласно документу, исполнительский сбор устанавливается в размере 12% от подлежащей взысканию суммы или стоимости имущества, при этом он не должен составлять менее 2 тыс. рублей с физлица и ИП, а также 20 тыс. рублей с организаций.

Ранее суд обязал дропперов из дела Долиной выплатить певице 48,9 млн рублей.

