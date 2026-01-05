Размер шрифта
В Забайкалье затапливает село

Chita.ru: село Северная Кадахта затапливает грунтовыми водами
В Забайкальском крае грунтовыми водами затапливает село Северная Кадахта Карымского округа. Об этом пишет местный портал Chita.ru.

По его данным, небольшая река растекается по полям. Люди пытаются остановить ее сами, но им не хватает техники, чтобы построить защитные насыпи.

Как уточняется, дорогу под железнодорожным мостом, которая ведет к школе и детскому саду, уже затопило.

«Глава округа Олег Павлов объяснил, что почва сильно пропиталась влагой после дождливого лета, а из-за морозов воду начало выдавливать наружу. Это продолжается уже два месяца. Пока дома не пострадали», — сказано в посте.

Сейчас рабочие отсыпают грунт и строят валы, чтобы преградить путь воде. Сейчас автомобилисты вынуждены использовать две другие дороги, чтобы проехать.

20 декабря сообщалось, что наледевые воды реки Чадан затопили одноименный город в Дзун-Хемчикском районе в Республике Тува. Как рассказали в администрации, река вышла из берегов и разлилась по центральным улицам города — Победы, Хемчик и улице Нефтебаза.

Ранее Дубай затопило после мощных ливней.

