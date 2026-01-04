ВСУ намеренно не давали оперативно потушить пожар и спасти людей в Хорлах

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины постоянно летали над кафе в Хорлах Херсонской области, намеренно не давая потушить пожар и спасать людей. Об этом рассказал очевидец, ведущий специалист администрации села Олег Нечай в беседе с ТАСС.

«Когда я приехал туда, там уже все горело. Кафе, по сути, было разрушено. Везде лежали тела людей. И каждые пять минут дроны летели, датчики срабатывали, ребята кричали: «Всем в укрытие». МЧС задержали, перед Хорлами их остановили, потому что была опять атака дронов», — сказал он.

4 января помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что подростка, пострадавшего при теракте в Хорлах Херсонской области эвакуируют в одно из медицинских учреждений Москвы.

Кузнецов добавил, что эвакуацию пациента проведут врачи службы медицины катастроф. Подростка доставят в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.

По последним данным, число жертв трагедии достигло 29 человек, двое из которых — дети. Для идентификации жертв теракта Следственным комитетом проводятся генетические экспертизы. На данный момент специалистам удалось установить личности 12 из них.

Ранее появилось видео с обломками дронов, атаковавших Хорлы в Херсонской области.