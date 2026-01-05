Размер шрифта
Новости. Общество

К пожизненным срокам в России в 2025 году приговорили 100 человек


Алексей Филиппов/РИА Новости

Российские суды за январь — ноябрь 2025 года вынесли 100 приговоров к пожизненному лишению свободы, что стало самым высоким показателем за последние годы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.

Самые высокие показатели по числу вынесенных пожизненных приговоров были в 2005 и 2012 годах — 84. В 2020 году суды вынесли 66 соответствующих приговоров, в 2021 — 47, в 2022 — 58, в 2023 — 78, в 2024 — 79.

Всего за 2005-2024 годы суды вынесли 1 316 приговоров к пожизненному лишению свободы.

Пожизненное лишение свободы в России — это строжайшее наказание за особо тяжкие преступления против жизни, здоровья, общественной безопасности и конституционного строя. Отбывается в колониях особого режима, осужденные могут претендовать на условно-досрочное освобождение после 25 лет отбытия срока.

Оно не назначается женщинам, несовершеннолетним и мужчинам старше 65 лет.

В декабре Верховный суд разъяснил, что критика в адрес политических или религиозных деятелей не является экстремизмом. Адвокат Сергей Жорин рассказал, что это позволит некоторым россиянам, осужденным по экстремистской статье за критику властей, обжаловать дела и смягчить наказание.

Ранее в Татарстане к пожизненному заключению приговорили отца, который растлил пятерых детей.

