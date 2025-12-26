Врач раскрыла главные симптомы гонконгского гриппа

Лихорадка и резкое повышение температуры тела являются симптомами гонконгского гриппа. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, этот вид заболевания опаснее, чем обычный.

«Температура при нем резко может повыситься до 39 или 40 градусов. Также быстро начинается лихорадка, которая сопровождается слабостью, головной болью и болью в мышцах. Человек при таком состоянии не способен вообще ничего делать. Еще часто появляется першение в горле и сухой кашель. Может пойти кровь из носа», — предупредила Чернышова.

Она отметила, что еще одним признаком недуга является боль в глазах. Врач призвала пациентов обращаться к специалистам при появлении первых симптомов этого гриппа.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов до этого говорил, что гонконгский грипп H3N2, как и многие другие вирусные инфекции, повреждает мелкие сосуды, из-за чего возможны головные боли, а также проблемы с сердцем и почками. Кроме того, по его словам, заболевание может привести к проблемам с носоглоткой и воспалению легких.

Ранее Онищенко опроверг данные о волне заболеваемости «гонконгским гриппом» в России.