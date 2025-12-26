На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыла главные симптомы гонконгского гриппа

Врач Чернышова: кровь из носа может быть симптомом гонконгского гриппа
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Лихорадка и резкое повышение температуры тела являются симптомами гонконгского гриппа. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, этот вид заболевания опаснее, чем обычный.

«Температура при нем резко может повыситься до 39 или 40 градусов. Также быстро начинается лихорадка, которая сопровождается слабостью, головной болью и болью в мышцах. Человек при таком состоянии не способен вообще ничего делать. Еще часто появляется першение в горле и сухой кашель. Может пойти кровь из носа», — предупредила Чернышова.

Она отметила, что еще одним признаком недуга является боль в глазах. Врач призвала пациентов обращаться к специалистам при появлении первых симптомов этого гриппа.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов до этого говорил, что гонконгский грипп H3N2, как и многие другие вирусные инфекции, повреждает мелкие сосуды, из-за чего возможны головные боли, а также проблемы с сердцем и почками. Кроме того, по его словам, заболевание может привести к проблемам с носоглоткой и воспалению легких.

Ранее Онищенко опроверг данные о волне заболеваемости «гонконгским гриппом» в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами