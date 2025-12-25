Россиянам рассказали, чем опасен гонконгский грипп

Гонконгский грипп H3N2, как и многие другие вирусные инфекции, повреждает мелкие сосуды, из-за чего возможны головные боли, а также проблемы с сердцем и почками. Об этом в интервью RT предупредил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Кроме того, по его словам, заболевание может привести к проблемам с носоглоткой и воспалению легких.

При этом специалист отметил, что, несмотря на мутации, вирус не претерпел значительных изменений.

«Материал его входит практически во все вакцины. Можно представить, что очень большое количество населения планеты уже переболело, провакцинировано тоже очень много. В связи с этим огромный коллективный иммунитет», — сказал врач.

Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко до этого говорил, что основной скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще только предстоит — число заразившихся резко увеличится с 20 января. Это связано с возобновлением занятий в школах после зимних каникул.

Ранее стало известно, может ли гонконгский грипп обойти российскую вакцину.