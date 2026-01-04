Размер шрифта
В Берлине объявили режим ЧС из-за отключения электричества

Власти Берлина объявили режим ЧС из-за отключения электричества
Axel Schmidt/Reuters

Власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного отключения электроэнергии в юго-западных районах столицы. Об этом сообщило сенатское управление по внутренним делам и спорту в социальной сети X.

«Сенатор [по внутренним делам] Ирис Шпрангер объявила о чрезвычайной ситуации в связи с отключением электроэнергии в Берлине», — говорится в заявлении управления.

Это решение, как ожидается, упростит привлечение дополнительных сил, таких как Бундесвер, федеральная полиция и гуманитарные организации, для оказания помощи пострадавшему населению.

3 декабря около 45 тысяч домовладений и 2,2 тысячи предприятий в юго-западной части Берлина столкнулись с отключением электричества и, в некоторых случаях, отопления из-за возгорания на кабельном мосту. К утру воскресенья удалось вернуть энергоснабжение примерно 7 тысячам домохозяйств и 150 компаниям. Полное восстановление электроснабжения ожидается не ранее 8 января. Ответственность за поджог кабелей взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан».

Ранее в украинском Кривом Роге обесточилась вся критическая инфраструктура.

