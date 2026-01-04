Анархисты заявили о поджоге, оставившем без света часть Берлина

Tagesspiegel сообщила о причастности анархистов к блэкауту в Берлине

Леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» заявила о своей причастности к пожару, который привел к масштабному отключению электроэнергии на юго-западе Берлина. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

По данным оператора Stromnetz Berlin, в субботу из-за возгорания на кабельном мосту без электричества и частично без отопления остались около 45 тыс. домохозяйств и 2,2 тыс. предприятий. Полиция сообщила, что получила письмо от предполагаемых организаторов поджога и проверяет его подлинность.

Как пишет Tagesspiegel, в послании авторы берут на себя ответственность за поджог кабелей на электростанции в районе Лихтерфельде и называют произошедшее действием в интересах общества. Подразделение госбезопасности считает письмо подлинным.

В издании отмечают, что представители группировки заявили о проведении диверсии на газовой электростанции в Лихтерфельде, назвав ее успешной. По их утверждению, акция была направлена не на отключение электроэнергии как таковое, а на противодействие использованию ископаемого топлива. Нападение они охарактеризовали как акт международной солидарности с защитниками природы и жизни.

По информации Tagesspiegel, группировка «Вулкан» уже не раз брала на себя ответственность за поджоги в Берлине и федеральной земле Бранденбург. Сообщается, что участники объединения дважды атаковали объекты электроснабжения завода Tesla в Грюнхайде.

Электричество в большей части округа Штеглиц-Целендорф пропало утром 3 января. К утру воскресенья электроснабжение удалось восстановить примерно для семи тысяч домохозяйств и 150 предприятий, сообщили в Stromnetz Berlin.

