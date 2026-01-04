Размер шрифта
В ЮАР десятки посетителей фестиваля пострадали из-за удара молнии

На фестивале в ЮАР два человека погибли и 150 пострадали из-за удара молнии
Shutterstock/FOTODOM

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) посетители ежегодного фестиваля Di Trupa, который проходил 3 января, пострадали в результате удара молнии. Об этом сообщает местная радиостанция EWN, ссылаясь на минздрав Северо-Западной провинции.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Матибестад, которая находится в 70 км от Претории. В местную клинику обратились 150 человек. Большинство пациентов получили легкие ожоги в результате случившегося. Двоих человек доставили в больницу без признаков жизни. 13 пострадавших находятся в критическом состоянии, их перевели в другое медицинское учреждение.

В октябре над Адлером ударила рекордная молния, сила которой удивила российских метеорологов. Следом по небу прошла целая серия вспышек, каждая с силой от 100 до 200 килоампер. Для сравнения: среднестатистическая молния имеет заряд порядка 20–30 килоампер. Таким образом, ночной разряд в Адлере оказался в десятки раз мощнее обычных.

Ранее молния ударила в российского туриста во время танцев на пирсе в Грузии.

