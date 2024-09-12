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Молния ударила в российского туриста во время танцев на пирсе в Грузии

SHOT: россиянин выжил после удара молнии в Грузии

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Телеграм-канал «SHOT»

Молния ударила в российского туриста из Самары на пирсе в Грузии, однако тот не только выжил, но и не получил серьезных травм. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 32-летний Павел Смирнов с друзьями и братом приехал из Самары отдыхать в Батуми. Вечером 11 сентября они собрались на пирсе, чтобы записать небольшое танцевальное видео под музыку исполнителя Нейромонаха Феофана и посмотреть на закат. Во время плясок россияне услышали грохот и в Павла попал мощный разряд тока, что попало на видео.

От удара мужчина упал на землю, а одежда на его теле загорелась. На место происшествия приехала скорая и забрала его с ожогами на животе, спине и ногах. При этом врачей удивило, что Павел выжил после такого удара и не получил серьезных травм. Сейчас пострадавший находится в республиканской больнице Батуми.

До этого американка Мередит Уиллитс из Иллинойса выжила после удара молнии на пляже. Она рассказала, как отдыхала со своим мужем на пляже во Флориде, когда в нее внезапно попал разряд тока.

Ранее россиянка выжила после удара молнии в плечо на озере в Челябинской области.

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