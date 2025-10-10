Адлер содрогнулся от удара молнии рекордной мощности

Над Адлером ударила рекордная молния, сила которой удивила российских метеорологов. Об этом пишет Telegram-канал «Любимый Сочи».

«В 01:35 в горах рядом с Адлером прошел разряд такой мощности, что его грохот многие могли принять за работу ПВО», — говорится в публикации.

Следом по небу прошла целая серия вспышек, каждая с силой от 100 до 200 килоампер. Для сравнения: среднестатистическая молния имеет заряд порядка 20–30 килоампер. Таким образом, ночной разряд в Адлере оказался в десятки раз мощнее обычных.

Метеорологи отмечают, что настолько сильные молнии рождаются достаточно редко, но полностью исключать их нельзя, особенно в горных районах и при высокой влажности.

Нередко такие природные явления могут вызывать фобии у человека. Психолог Ирина Бенетт рассказала, что люди смогут избавиться от страха во время грозы, если уберут основные раздражители. По ее словам, испуг в этом случае может быть связан с визуальными и звуковыми раздражителями. Если надеть наушники и послушать какую-то музыку, закрыть шторами окна, то можно улучшить свое состояние.

Ранее на видео попало, как молния ударила в автомобиль с людьми.