Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Сургуте найден мертвым известный врач, спасший тысячи жизней

Kp.ru: в Сургуте в автомобиле обнаружили тело врача с ножевым ранением
Telegram-канал К-ИНФОРМ СУРГУТ

В Сургуте нашли мертвым врача скорой помощи Юрия Преснякова, который спас за свою карьеру тысячи жизней. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело 64-летнего медика с ножевым ранением обнаружили в его личном автомобиле на улице Первопроходцев. Следственный комитет начал проверку по факту гибели врача. Личность подозреваемого и его мотивы устанавливаются.

По информации журналистов, стаж Юрия Преснякова в медицине составлял 42 года. Коллеги и жители города отмечали его высокий профессионализм и человеческое отношение к пациентам.

До этого в Усть-Илимске в Иркутской области нашли тела двух детей шести и восьми лет с признаками насильственной смерти. Подозреваемым является их 33-летний отец, после совершения преступления он свел счеты с жизнью, спасти его не удалось.

Известно, что накануне между мужчиной и его женой произошел конфликт на почве ревности, после чего женщина уехала из дома. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в Котельниках мужчина расправился с соседкой и ее 6-летним сыном из-за шума.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27559771_rnd_9",
    "video_id": "record::e6718b6d-c4cb-4426-8773-e8eb451a7399"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+