В Сургуте найден мертвым известный врач, спасший тысячи жизней

Kp.ru: в Сургуте в автомобиле обнаружили тело врача с ножевым ранением

В Сургуте нашли мертвым врача скорой помощи Юрия Преснякова, который спас за свою карьеру тысячи жизней. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело 64-летнего медика с ножевым ранением обнаружили в его личном автомобиле на улице Первопроходцев. Следственный комитет начал проверку по факту гибели врача. Личность подозреваемого и его мотивы устанавливаются.

По информации журналистов, стаж Юрия Преснякова в медицине составлял 42 года. Коллеги и жители города отмечали его высокий профессионализм и человеческое отношение к пациентам.

До этого в Усть-Илимске в Иркутской области нашли тела двух детей шести и восьми лет с признаками насильственной смерти. Подозреваемым является их 33-летний отец, после совершения преступления он свел счеты с жизнью, спасти его не удалось.

Известно, что накануне между мужчиной и его женой произошел конфликт на почве ревности, после чего женщина уехала из дома. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

