Новости. Общество

В Татарстане ввели план «Буран»

В Татарстане ввели план «Буран» из-за непогоды и снежных заносов на дорогах 
В Татарстане ввели план «Буран» из-за обильных снегопадов и снежных заносов на автомобильных дорогах. Соответствующее решение принял премьер-министр — первый заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики Алексей Песошин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«До ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений введен план действий министерств, ведомств и организаций по обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Республики Татарстан в зимний период 2025/2026 года», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого туристический портал TourDom написал, что в аэропорту Казани сильная метель, ветер с порывами до 20 м/с и ограниченная видимость до 100 метров привели к масштабным задержкам и отменам авиарейсов. Более трех десятков вылетов задержаны, а прилеты отложены.

Самолеты, направлявшиеся в Казань из Шри-Ланки, Новокузнецка, Москвы и Ташкента, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самаре, Уфе, Москве и Нижнем Новгороде.

Ранее россиянам назвали пять наиболее тяжелых поломок непрогретого автомобиля.
 
